Москва, , 13:08 — REGNUM Белая медведица Мурма умерла, не дожив до 30-летия. Об этом 9 ноября сообает страница зоопарка в Facebook.

«Она была в крайне преклонном возрасте — совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы», — говорится в информации.

Мурма приехала в зоопарк маленьким медвежонком в 1991 году и почти всю жизнь радовала посетителей. У белой медведицы было десять детёнышей. Они проживают в зоопарках по всему миру.