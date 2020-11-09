Москва, , 13:15 — REGNUM Заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым подала в суд актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Копию документа опубликовал 9 ноября на своём сайте телеканал РЕН ТВ.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что узнал о подаче заявления от адвоката Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник. Алибасов пока не определился с позицией по этому поводу.

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной», — сказал Горжанкин.

Вербицкая-Линник пояснила, что супруга приняла окончательное решение о разводе с продюсером из-за его новой помощницы. Ранее откровенно вызывающие видео и фотографии с ней появились в Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года.

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