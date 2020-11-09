Пермь, 9 ноября 2020, 13:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 9 ноября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов по причине COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»
С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 437 человек. Кроме того, зафиксирована смерть еще 289 человек, у которых выявлен коронавирус, но причиной летального исхода стали сопутствующие заболевания. За последние сутки от сопутствующих заболеваний скончались трое COVID-пациентов.
Напомним, в Прикамье число выявленных с конца марта носителей SARS-CoV-2 превысило 15 тысяч.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 15 тысяч