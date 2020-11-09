Пермь, , 13:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 9 ноября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов по причине COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 437 человек. Кроме того, зафиксирована смерть еще 289 человек, у которых выявлен коронавирус, но причиной летального исхода стали сопутствующие заболевания. За последние сутки от сопутствующих заболеваний скончались трое COVID-пациентов.

Напомним, в Прикамье число выявленных с конца марта носителей SARS-CoV-2 превысило 15 тысяч.

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