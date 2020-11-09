Пенза, , 13:57 — REGNUM В Пензенской области носителями коронавируса за минувшие сутки стали 168 человек. Инфекция подтверждена в том числе среди 39 несовершеннолетних. Возраст инфицированных детей — от 6 месяцев до 17 лет. Об этом 9 ноября сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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С начала пандемии сняли с коронавирусного учета 42 239 жителей региона, под медицинским наблюдением остаются 6 669 человек.

В лабораториях обследовали на коронавирус более 401,6 тыс. человек, провели свыше 424,4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 9 ноября подтвердилась у 16 775 человек, за сутки заболели еще 168 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 170 пациентов.

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