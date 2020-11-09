Пермь, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 ноября, выявлено 193 случая заражения коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил «рекорд» суточного показателя выявленных носителей SARS-CoV-2.

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Коронавирус подтвержден у пяти детей и 188 взрослых: 80 мужчин, 108 женщин. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,8%. Эти показатели сохраняются на уровне предыдущих суток — 8 ноября.

С начала пандемии в регионе выявлено 15 158 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 10 027 человек, в том числе 145 за последние сутки. На сегодняшний день в больницах находятся 1 732 пациента, из них 145 подключены к аппаратам ИВЛ.

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