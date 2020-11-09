Грозный, , 12:55 — REGNUM В Чечне отмечается увеличение числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если граждане и дальше будут безответственно относиться к рекомендациям Роспотербандзора о соблюдении масочного режима и дистанцирования, властям региона не останется ничего другого, как вновь объявить режим самоизоляции. Об этом в ходе прямого эфира в сети Instagram заявил глава парламента Чечни Магомед Даудов.

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"Если начнет увеличиваться количество заразившихся и медицинские учреждения не будут справляться с наплывом больных, то появится необходимость введения повторного режима самоизоляции», — цитирует Даудова ИА «Грозный-Информ».

По словам спикера, режим самоизоляции в начале 2020 года позволил существенно снизить распространение коронавируса в Чечне. Но при этом снизилась и «социальная и экономическая активность граждан, что напрямую сказалось на благополучии населения». Отметив, что руководству Чечни «совершенно не хочется возвращать ограничения», он подчеркнул, что возможность возвращения режима «зависит от нас самих».

Даудов также сообщил, что «соответствующие службы намерены усилить воздействие на безответственных граждан», которые игнорируют требования Роспотребнадзора, это будет выражаться в штрафах и судебном преследовании.

Как сообщали 9 ноября в федеральном оперативном штабе, в Чечне за минувшие сутки выявлено 37 человек с положительными тестами на COVID-19. Это самый высокий показатель за последние четыре месяца. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 2849 человек.