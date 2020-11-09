Москва, , 12:56 — REGNUM В Волоколамском округе Подмосковья будет создан государственный природный заказник областного значения «Чередовский». Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Объект будет расположен на междуречье рек Педня, Каменка и Оселье. На его территории располагается большое количество холмов протяженностью от 400 метров до 1 километра и болот. Площадь заказника составит свыше 994 гектар на территориях Судниковского и Волоколамского лесничеств.

«При обследовании территории, на стадии проектирования заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны. Здесь обитает 64 вида позвоночных животных, в том числе, охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка. Биологи выявили здесь столько ценных экосистем, что изначально планировавшуюся площадь заказника пришлось увеличить в три раза», — рассказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

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