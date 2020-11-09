Москва, 9 ноября 2020, 12:52 — REGNUM Ситуация с суточным приростом числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России улучшится не ранее, чем через месяц. Об этом 9 ноября заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
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При этом он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от соблюдения населением мер профилактики распространения COVID-19.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва потихоньку «стабилизируется», но плато будет длинным, снижения сразу не будет, оно возможно в январе.
Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирован новый коронавирусный «рекорд». Так, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по состоянию на 9 ноября, за истекшие сутки на территории страны было выявлено 21 798 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это стало самым большим числом за всё время пандемии.
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Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что сейчас трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в стране, однако на пандемию вполне можно влиять, чтобы остановить перенос этой инфекции. По её словам, в целом, основная надежна сейчас на вакцинацию и на лекарства.
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