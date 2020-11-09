Москва, , 12:50 — REGNUM Проблемы с естественным приростом населения в России в течение последних ста лет стоят особенно остро, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные Счетной палаты РФ об убыли населения.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент).1860

«Войны, политические водовороты, экономические зигзаги всегда придавали этому вопросу особенную остроту. Еще в начале 2000 годов ООН прогнозировала, что к 2030 году в России население снизится до 115−120 млн человек. Трагедии не случилось.

Во-первых, первое десятилетие нового века было экономически благоприятным для страны. Рынок труда и инвестиции в экономику вселяли в людей оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.

Во-вторых, уже 15 лет назад правительство РФ начало внедрять стимулирующие меры, появился материнский капитал, институту семьи стали придавать большое значение.

Сегодняшние сводки новостей демонстрируют очередное обострение проблемы. Молодые семьи зачастую сводят концы с концами, подросла безработица, доходы населения на фоне очередной девальвации рубля пошли вниз.

Нужны новые стимулирующие меры и их как раз могла бы продемонстрировать в качестве примера Москва. Почти восемь лет назад российская столица приросла значительными новыми территориями. Сегодня они бездушно застраиваются.

А ведь можно было предложить малоэтажное строительство и поселки с частными домами по 10−12 соток для коренных москвичей. У семей, проживающих в частных домах, рождаемость могла бы быть выше в 1,5−2 раза.

Но многие семьи сегодня обременены ипотечными кредитами и ютятся в небольших по площадям квартирам в новостройках», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ заявила о росте на 30% естественной убыли населения России в 2020 году.

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