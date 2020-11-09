Эдмонтон, Канада, , 12:47 — REGNUM Масштабная модификация Project: Earth Overhaul для игры Mass Effect 3 получила финальное обновление. Об этом 8 ноября сообщил портал PCGamesN.

В финальном обновлении появятся дополнительные сцены, позволяющие Шепарду сражаться бок о богом с гетами и Грюнтом. Напомним, модификация Project: Earth Overhaul также добавляет в игру новые концовки, уникальные катсцены, диалоги с персонажами и музыкальные композиции.

Project: Earth Overhaul является не единственной модификацией для Mass Effect 3, которая «исправляет» финальную миссию игры. Дело в том, что после релиза игры многие геймеры остались недовольны предоставленными разработчиками концовками.

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