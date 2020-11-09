Бухара, Узбекистан, , 12:46 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали главу управления санитарно-эпидемиологического надзора Бухарской области по подозрению в коррупции, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Чиновник был задержан утром 7 ноября в своем служебном кабинете при получении взятки. Глава управления потребовал от руководителя предприятия $400 и 500 тыс. сумов ($48), чтобы избавить организацию от штрафа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об образовании агентства по противодействию коррупции. Ведомство напрямую подчиняется главе государства.