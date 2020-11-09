Красногорск, , 12:46 — REGNUM В Подмосковье определено десять точек для установки специальных фотоловушек, которые фиксируют несанкционированные сбросы мусора. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Информация о нарушениях будет передаваться в Центр управления региона. При этом с 7 по 8 ноября фотоловушки уже зафиксировали шесть сбросов мусора в Щелкове, Кашире, Красногорске, Королеве, Одинцове и Лобне.

Информация о нарушениях поступила в ЦУР, на место оперативно выехали инспекторы Госадмтехнадзора Московской области и сотрудники полиции. По нарушениям были составлены протоколы. Организаторы незаконных свалок будут привлечены к ответственности.

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