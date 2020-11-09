Уфа, , 12:45 — REGNUM Несоответствие расходов семьи экс-председателя комитета по управлению собственностью Минземимущества Башкирии по г. Стерлитамаку законно полученным доходам выявила прокуратура республики. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры потребовали через суд обратить в доход государства 4 земельных участка, 11 нежилых помещений, а также квартиру, дом и автотранспортное средство, которые были куплены экс-председателем комитета по управлению собственностью Минземимущества республики по г. Стерлитамак и его женой (сотрудницей Межрайонной ИФНС России № 3 по региону).

Отмечается, что данной имущество оценивается на сумму свыше 22 млн рублей. Это превышает совокупный официальный доход членов этой семьи за 2019 период.

Сообщается, что в ходе проверки, сотрудники прокуратуры выявили, что эти доходы были скрыты от декларирования, а купленное на них имущество было оформлено на доверенных лиц и близких родственников. В настоящее время на вышеуказанное имущество был наложен арест.

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