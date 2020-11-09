Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Ковид-диссидентка, которая была госпитализирована в Ленинградской области с признаками коронавирусной инфекции и пневмонии, сбежала от медиков уже в Петербурге, как только ее привезли на скорой помощи во временный инфекционный госпиталь «Ленэкспо» на Васильевском острове.

Госпиталь в «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Как стало известно ИА REGNUM, 31-летняя женщина самовольно покинула территорию госпиталя «Ленэкспо» 7 ноября. Туда ее доставили из квартиры одного из домов города Кириши Ленинградской области. Как уточнил агентству источник, знакомый с ситуацией, женщина зарегистрирована в Санкт-Петербурге и, согласно листу маршрутизации, должна была проходить лечение во временном госпитале по месту «прописки», то есть в мегаполисе.

«Был вызов скорой на высокую температуру. COVID-19 подтверждённый. Отвезли, сделали КТ — пневмония», — пояснил собеседник агентства.

Бюро госпитализаций Санкт-Петербурга направило зараженную горожанку в «Ленэкспо», однако, как только карета скорой помощи приехала к павильону, та сбежала.

«Когда подъехали к «Ленэкспо», она самостоятельно вышла из машины, сказала «да пошли вы все, в Ленэкспо не пойду», и ушла», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Отметим, по данным ряда СМИ, беглянка — Дарья Ж., неотложку ей вызвала подруга. Местоположение женщины и ее подруги в настоящий момент установить не удается, обе также не отвечают на звонки.

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