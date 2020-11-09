Цхинвал, , 12:42 — REGNUM В Южной Осетии в течение входных дней выявили 61 новый случай заражения коронавирусом в результате 193 исследований на SARS-CoV-2. Об этом 9 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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Как рассказала врач журналистам, с середины сентября, когда началась вторая волна распространения коронавируса в республике, выявили 1282 носителей SARS-CoV-2. Из них 172 победили инфекцию, а остальные находятся под наблюдением медиков.

На сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. 7 ноября Кочиева сообщила, что в течение суток провели 125 тестов и выявили 41 носителя SARS-CoV-2. По последним данным, в республике скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Южной Осетии до 15 ноября закрыты все учебные заведения. Также запрещены массовые мероприятия. В республике действует масочный режим.