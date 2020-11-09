Кэри, США, , 12:36 — REGNUM Ремастер игры Ghostbusters: The Video Game выйдет в Steam уже 17 ноября 2020 года. Об этом 8 ноября сообщило издание PCGamer.

До этого игра была эксклюзивом магазина Epic Games Store. Сообщается, что в ремастер-версии геймеров ожидает улучшенная графика.

Напомним, оригинальная версия Ghostbusters: The Video Game вышла в 2009 году. Игра была тепло принята геймерами и критиками.

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