Томск, , 12:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 207 человек, за весь период — у 14 156. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

У 73 человек из вновь заразившихся нет симптомов. У 126 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у восьмерых — пневмония.

Выздоровел 9121 человек, в том числе 104 — за последние сутки.

Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции ещё одного человека. Он входил в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. За весь период в Томской области умер 131 пациент с COVID-19.

Напомним, за сутки 8 ноября в Томской области выявили 209 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом