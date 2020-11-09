Стокгольм, , 12:34 — REGNUM В настоящее время число жителей Швеции, проходящих лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, растет по всей территории страны. Сейчас таких пациентов начитывает порядка 100 человек. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«К этому нужно отнестись крайне серьезно. Сложно понять, как ситуация будет развиваться дальше. Пока у нас нет того положения, которое наблюдалось этой весной. Полагаю, есть хорошие условия для того, чтобы такой ситуации избежать. Но важно, чтобы мы все, каждый член шведского общества, сделали все от нас зависящее, чтобы снова остановить распространение инфекции», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По состоянию на 6 ноября 92 человека находились в реанимационных отделениях. Журналисты Sveriges Radio подчеркивают, что после прошедших выходных число «тяжелых» пациентов увеличилось. Точные данные будут известны 10 ноября, когда Агентство общественного здравоохранения Швеции обновит статистические данные по распространению коронавирусной инфекции в стране.

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