Москва, , 12:32 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России продолжает вызывать тревогу. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остаётся тревожной», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно.

«Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения», — указал пресс-секретарь российского лидера, напомнив о выделении на эти цели дополнительных средств из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирован новый коронавирусный «рекорд». Так, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по состоянию на 9 ноября, за истекшие сутки на территории страны было выявлено 21 798 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это стало самым большим числом за всё время пандемии.

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В результате общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 1, 774 млн человек. Суммарное количество летальных исходов достигло 30 537, при этом более 1, 324 млн пациентов вылечились от нового заболевания.

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