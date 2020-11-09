Сан-Матео, США, , 12:31 — REGNUM Во многие проекты для консоли PlayStation 5 добавили «трофеи». Об этом 9 ноября сообщает «Игромания».

Специальные трофеи (достижения) получили почти три десятка игр. Среди них: Astro's Playroom, Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure и др.

Напомним, трофеи — это особые награды, получаемые за внутриигровые достижения. Для получения каждого из них нужно выполнить ряд необычных условий во время прохождения игры.

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