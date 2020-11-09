Москва, , 12:29 — REGNUM Правительство РФ в ежечасном режиме занимается проблемой пандемии коронавируса в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения», — сказал Песков.

Он напомнил о выделении дополнительных средств на разгрузку медицинской системы в регионах.

Песков отметил, что далеко не все страны идут на введение локдауна, поскольку имеют определённый экономический потенциал, но в то же время «точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов».