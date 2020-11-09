Москва, , 12:29 — REGNUM К идее возвращать улицам дореволюционные названия скорее отрицательно относятся почти половина жителей России (46%), скорее положительно — 35%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Противники переименования улиц в городах России считают, что это лишняя трата бюджетных денег, есть более острые проблемы (20%), нет смысла (11%), люди привыкли к современным названиям, после изменений будет путаница (8%).

Аргументы сторонников — дореволюционные названия сохраняют историю страны (21%), историю вернуть, на какой улице кто жил (3%), старые названия красивее, интереснее современных (1%).

Опрос проведен 30 октября — 1 ноября 2020 года. Опрошены по телефону 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщает ИА REGNUM, в старинной Тарусе Калужской области переименованы 16 улиц в исторической части города. Например, площадь Ленина стала Соборной, улица Октябрьская — Воскресенской т. д.

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