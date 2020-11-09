Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Власти Ленинградской области рассматривают возможность организации дистанционного школьного обучения детей из тех семей, которые из-за пандемии хотели бы продолжить образование в формате онлайн. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Удаленное образование Mos.ru

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Поручение проработать вопрос дистанционного формата комитету общего и профессионального образования Ленобласти дал губернатор Александр Дрозденко. Однако вместо привычного понимания «дистанционки», где школьники должны фактически самостоятельно проходить программу, в Ленобласти под этим подразумевается удаленное подключение к проходящему в школе «живому» уроку через интернет-платформу Zoom.

«Этот формат позволит не терять связь учитель-ученик и формально присутствовать на уроках», — пояснили в областной администрации.

Напомним, 9 ноября учащиеся школ Ленобласти и соседнего Санкт-Петербурга вернулись к занятиям после двухнедельных осенних каникул. В области, в отличие от города на Неве, изначально было решено не переводить учащихся на «дистанционку» ни в каком виде, в то время как в Петербурге учащиеся приступили к смешанному обучению.

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Онлайн-уроки для всех петербургских школьников на «дистанте» будут ежедневно проводить сильные педагоги, привлеченные Академией постдипломного педагогического образования. Помогать им будут студенты-старшекурсники из педагогического университета.

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