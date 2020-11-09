Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё восемь смертей от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Уже четвёртый день власти фиксируют по восемь смертей от новой коронавирусной инфекции, а 5 ноября сообщалось о семи смертельных случаях.

Всего в регионе от COVID-19 скончались уже 839 человек. В целом же по России с начала пандемии умерли 30 793 пациентов, у которых выявляли это заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксирован «рекорд» по тяжелобольных с COVID-19 — их насчитывается 409 человек.

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