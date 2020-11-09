Саратов, , 12:34 — REGNUM В столице Саратовской области сегодня, 9 ноября, провели торжественное мероприятие, посвященное Дню погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Губернатор Валерий Радаев в рамках мероприятия вручил орден мужества родителям погибшего полицейского Михаила Гадеева. Кроме этого, на аллее мужества открыли бюст в его честь.

Награду вручили Константину и Надежде Гадеевым. Указом президента России их сын награжден орденом мужества (посмертно). Губернатор пообещал оказать им любую необходимую помощь и поддержку. Память героя почтили минутой молчания и возложили цветы к бюстам погибших сотрудников МВД.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 21 декабря сотрудник патрульно-постовой службы Михаил Гадеев получил огнестрельное ранение, от которого позднее скончался в больнице от потери крови. Лейтенант остановил двух мужчин, один из которых достал оружие и произвел выстрел. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершении преступления — мужчин 1979 и 1987 годов рождения. Следствие возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Лейтенант полиции Михаил Гадеев родился 12 июля 1991 года в городе Саранск Мордовии. В органах внутренних дел служил с декабря 2014 года. У него остались жена и дочь.

Читайте также: В Саратове простились с погибшим при исполнении лейтенантом полиции