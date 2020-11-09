Самара, , 12:26 — REGNUM 191 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 17 647 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 15 543 человек. На учете у врачей сейчас находятся 167 человек.

Сообщается, что за минувшие сутки скончались два человека с COVID-19. 81-летняя женщина страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата, а 84-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего по области скончались 326 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,85 (в России 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 10,21 (в России 21,09).

Согласно данным оперативного штаба на 8 ноября, по области было выявлено 188 случаев заражения коронавирусом.

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