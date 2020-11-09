Владикавказ, , 12:21 — REGNUM В Северной Осетии местный житель пытался незаконно заработать 1 млн рублей. Представившись сотрудником правоохранительного органа, 54-летний мужчина предложил посредничество в трудоустройстве своему знакомому, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Злоумышленник заявил о возможностях способствовать устройству на работу родственнику одного из своих знакомых. За свои услуги он потребовал вознаграждение. При передаче части требуемой суммы в размере 500 тыс. рублей хитроумного мошенника задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. В настоящее время оно передано для рассмотрения в Ардонский райсуд.

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