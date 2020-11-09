Волгоград, , 12:19 — REGNUM Список получателей бесплатных лекарств при амбулаторном лечении коронавируса расширили в Волгоградской области. Препараты смогут получать все пенсионеры. Также власти планируют бесплатно тестировать на инфекцию жителей в возрасте 50+ и увеличить медрезерв, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе администрации региона.

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На заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров отметил, что на ближайшие недели прогнозируется стабильно сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В связи с этим с 9 ноября в список для бесплатного получения лекарственных препаратов при лечении коронавируса в амбулаторных условиях решено включить всех пенсионеров, ветеранов Волгоградской области, членов многодетных семей и беременных женщин. До 15 ноября власти проанализируют с финансовыми расчётами возможность бесплатного экспресс-тестирования на инфекцию жителей в возрасте 50 лет и старше. Медицинские учреждения продолжат обеспечивать дополнительным автотранспортом. Оперштаб подготовит предложения по формированию резерва медкадров в госпитальном и амбулаторно-поликлиническом звене, а также дополнительного запаса медицинского оборудования и лекарств на предстоящий осенне-зимний период исходя из возможного осложнения ситуации.

В Волгоградской области с начала ноября ежедневное суточное количество выявленных носителей коронавируса превышает 200 человек. Всего в регионе подтверждено 22 тыс. 266 случаев заражения инфекцией.