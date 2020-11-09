Киев, , 12:20 — REGNUM В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки выявили почти 70 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 68 военных, из них госпитализированы 20 человек, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Отмечается, что всего за время пандемии в ВСУ зафиксировали 19 смертей, вызванных осложнениями COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 8687 случаев заражения коронавирусом, а также приняли решение ввести «карантин выходного дня».

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