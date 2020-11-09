Уфа, , 12:14 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 10 по 30 ноября для лиц старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, вводится обязательный режим самоизоляции. При этом покупать продукты и лекарства, обращаться в салоны связи можно будет с 11:00 до 13:00 часов. Исключение составляют работники, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для предприятия.

Помимо этого, обязательный режим самоизоляции по 30 ноября также продолжается в отношении лиц, которые пребывают в социальных учреждениях.

Согласно документу, несовершеннолетние не должны посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей или опекунов. При этом театрально-концертные организации, кинотеатры и дома культуры продолжат свою работу при заполнении залов не более 30 процентов. Приостановлена работа дискотек, ночных клубов и других подобных объектов.

Работодателям порекомендовали перевести на «удаленку» не менее 30 процентов работников, включая сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Сообщается, что по 22 ноября ученики с первого по пятый классы, ученики 11 классов и малокомплектных школ будут учиться очно. Школьники 6−10 классов будут учиться дистанционно.

Организациям общественного питания (за исключением объектов придорожного сервиса и ресторанов доставки) нужно ограничить режим работы с 00:00 до 6:00 часов: допуск посетителей в эти заведения нужно прекращать до 23:00 часов. Вузам, учреждениям культуры, общественным объединениям было рекомендовано сформировать и передать в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии списки работников и студентов, которые хотят участвовать в оказании помощи находящимся на самоизоляции гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

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