Владикавказ, , 12:09 — REGNUM В Северной Осетии понесли наказание за нарушение законодательства о коррупции 29 чиновников министерства природных ресурсов и экологии. Прокуратура нашла в их декларациях о доходах за 2019 год факты сокрытия ряда сведений.

Так, должностные лица министерства не отразили в своих справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера объекты имеющегося у них недвижимого имущества, сведения о 98 открытых расчетных банковских счетах, сообщили 9 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление в адрес исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии. По результатам его рассмотрения были привлечены к дисциплинарной ответственности 29 сотрудников минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии за сокрытие сведений о доходах лишился депутатского мандата депутат горсовета города Карабулака.