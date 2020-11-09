Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Госпитализированная в Ленинградской области пациентка с диагнозом COVID-19 по дороге в Санкт-Петербург сбежала из автомобиля скорой медицинской помощи и скрылась в неизвестном направлении. Об этом 9 ноября сообщает «Интерфакс».

Автомобиль скорой помощи на территории «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Инцидент произошел 7 ноября в Ленинградской области. 31-летнюю жительницу Киришей с симптомами COVID-19 было решено госпитализировать во временный госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге. Однако по дороге в госпиталь женщина сбежала из автомобиля скорой помощи.

«Местонахождение несостоявшейся пациентки неизвестно. Ее приметами полиция не располагает», — говорится в сообщении.

Напомним, что за нарушение установленных законом правил в период эпидемии нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.