Москва, , 12:11 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области объявил из-за сильного ветра 9 ноября Гидрометцентр России. Это следует из данных прогностической карты, размещенных на сайте учреждения.

Уточняется, что предупреждение для столицы России в связи с ветром, отдельные порывы которого будут достигать до 17 м/с, действует с 21:00 9 ноября по 18:00 10 ноября.

Также уточняется, что аналогичное предупреждение для Подмосковья будет действовать с 21:00 9 ноября по 19:00 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на территории столичного региона России с начала текущей недели произойдет похолодание, а в ночь на 10 ноября возможно выпадение снега.