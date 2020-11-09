Кострома, , 12:01 — REGNUM В Костромской области вновь зафиксирован «рекорд» по числу новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердили 137 случаев новой коронавирусной инфекции (предыдущий максимум был днем раньше — 135 человек).

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Согласно данным официальной статистики, число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 165. В больницах скончались мужчина 55 лет и женщина 67 лет.

За весь период пандемии в Костромской области новой инфекцией заразились 8504 человека, из них 5553 выздоровели. В «коронавирусных» стационарах находятся 742 заболевших, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 366 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 2420 человек.

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