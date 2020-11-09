Москва, , 12:25 — REGNUM Реакция на межэтнические проблемы со стороны власти зачастую бывает запоздалой. Такая позиция отражена в специальном доклад, представленном 9 ноября членом президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александром Бродом на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Оценка качества реагирования власти и общества на ксенофобские проявления за 10 месяцев 2020 года не может быть однозначной. С одной стороны, мы уверенно можем констатировать, что осознание важности вопросов противодействия экстремизму, терроризму, гармонизации межэтнических и федеративных отношений присутствует в органах власти и управления, а также гражданском секторе», — сказано в докладе.

В то же время в документе отмечается, что соответствующим действиям власти и граждан по-прежнему не хватает координации и системности. Свидетельством этому, в частности, является запоздалость реакций на нарастающие проблемы в миграционной сфере.

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