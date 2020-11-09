Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Во всех больницах Ленинградской области проверят состояние кислородного оборудования. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили 9 ноября в пресс-службе областной администрации.

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После проверки состояния кислородного оборудования во всех больницах региона специалисты составят акты технологической безопасности установок подачи кислорода.

«Мы сейчас активно используем кислород и должны быть уверены в полной безопасности всех систем», — заявил Дрозденко сегодня во время аппаратного совещания. Проверки пройдут в течение этой недели.

Отметим, в настоящий момент в регионе развернуто 1847 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них 1640 оснащены кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, кислород загорелся и взорвался в кислородной будке при больнице в Челябинске 31 октября. Пострадали сам стационар и соседний жилой дом.

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