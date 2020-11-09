Москва, , 12:27 — REGNUM В течение первого полугодия 2020 года, число зафиксированных проявлений вандализма на почве национальной и религиозной ненависти по отношению к показателям прошлых лет снизилось незначительно. Об этом 9 ноября рассказал член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитник привёл данные, согласно которым, в период с января по июнь 2017 года было совершено не менее 25 таких преступлений. В первом полугодии 2018 года — не менее 17. Столько же — за аналогичный период 2019 г. В январе — июне 2020 года было выявлено 15 фактов вандализма на почве национальной и религиозной нетерпимости.

Также в первом полугодии 2020 года зафиксировано 3 нападения, мотивированных праворадикальными взглядами. Один человек убит, ещё три пострадали. География нападений выглядит следующим образом: Волгоградская область — один убитый, Санкт-Петербург — два нападения и три пострадавших.

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