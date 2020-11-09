Красноярск, , 11:52 — REGNUM По состоянию на 9 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 29 256 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 329 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели 262 человека. За весь период число выздоровевших в регионе выросло до 21 792.

За сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с коронавирусом, за весь период — 741.

Напомним, за сутки 8 ноября в Красноярском крае было выявлено 326 случаев заражения SARS-CoV-2.

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