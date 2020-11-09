Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Дагестана Анвару Касумову. Его признали виновным в участии в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намерении создать незаконную вооруженную организацию с целью совершения терактов и убийств сотрудников правоохранительных органов.

Как установлено в ходе следствия и подтверждено в суде, 20-летний Касумов присягнул на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вместе с несколькими старшеклассниками и учащимися первого курса каспийского колледжа создал группу «Любимые братья». Сначала они размещали в соцсети Instagram и в мессенджере Telegram видео‑ и фотоматериалы о войне в Сирии. Потом дело дошло до вооружения и планов по проведению терактов.

Касумов предложил участникам группы собрать самодельное взрывное устройство и с помощью дрона взорвать над постом полицейских, охранявших храм Казанской иконы Божией Матери в городе Каспийске, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, он раздал каждому ножи, самодельные пистолеты и патроны, взятые на хранение у боевика Исака Дибирова, ликвидированного в 2019 году, а также листовки с присягой террористам. Но его знакомые отказались участвовать в теракте.

Тогда Касумов решил продолжить свой умысел и нашел единомышленника в Грозном. На посту ДПС по пути в Чечню силовики у него обнаружили нож. А при проведении обыска по месту жительства были найдены также два магазина к автомату Калашникова, ручные гранаты без запалов, четыре выстрела к подствольному гранатомету и компоненты для создания самодельного взрывного устройства, которые он получил от боевика.

На суде обвиняемый не признал свою вину, заявив, что он оговорил себя. Тем не менее суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

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