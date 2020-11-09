Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Свердловской области проходят лечение 409 тяжелобольных c COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — максимальный с начала пандемии. 285 тяжелобольных лежат в реанимации, 183 из них подключены к ИВЛ. Количество больных в состоянии средней степени тяжести тоже стало антирекордным — 1811 человек.

Для сравнения, 8 ноября власти сообщали о 349 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии.

За минувшие сутки врачи выписали 302 человек. Всего подтверждено 30 900 выписок с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 38 776 случаев заражения коронавирусом.

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