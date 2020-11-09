Саранск, , 11:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 ноября выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 77 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 8904 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 58 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7407 жителей Мордовии. 53 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие летальных случаев не регистрировалось, как и в течение предыдущего дня.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1444 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2092 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1172 человек.