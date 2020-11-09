Ташкент, , 11:44 — REGNUM В Узбекистане планируется провести третью фазу испытания вакцины против коронавируса, которая разработана Институтом микробиологии китайской академии наук. Об этом завил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов в интервью газете «Народное слово».

По его словам, в республике проведут несколько испытаний вакцин. Это позволит выбрать наиболее эффективный вариант. Министр отметил, что перед вакцинированием добровольцев планируется обучить.

Абдурахмонов добавил, что в Узбекистане уже успешно завершены два этапа испытания китайской вакцины. На третьем этапе в испытании примут участие 15 тыс. человек, из которых 5 тыс. — из Узбекистана.

Отметим, по состоянию на 9 ноября в Узбекистане выявили 68 788 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 65 791 пациент, скончались — 585 человек.

Читайте также: В Узбекистане выявили более 80 новых случаев инфицирования коронавирусом