Йошкар-Ола, , 11:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 ноября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 44 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6527 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5220 жителей Марий Эл. 67 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. В предыдущие два дня летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1240 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 327 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 1109 человек, из них у 1095 — пневмония.