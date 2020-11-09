Москва, , 11:45 — REGNUM Власти Замбии внимательно отслеживают процесс появления на рынке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ведут переговоры о возможности ее приобретения. Об этом 9 ноября заявил посол африканской страны в России Шадрек Лувита.

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«Мы очень внимательно следим за процессом появления вакцины «Спутник V» на рынке, чтобы получить к ней доступ», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лувита отметил, что власти России и Замбии провели обмен корреспонденцией по вопросу разворачивания вакцины и указал, что главы министерств здравоохранения двух стран находятся в контакте по этой теме.

Кроме того, дипломат из Замбии подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса трудно планировать визиты в другие страны и указал, что, по его мнению, появление вакцины поможет помочь в разрешении сложившейся в этой сфере ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что правительство Аргентины работает над ускорением сертификации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после завершения всех этапов клинических испытаний.