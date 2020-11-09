Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 ноября выявили 2251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 2253 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 229 074 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 411 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 211, в Саратовской области — 204, в Пермском крае — 193, в Самарской области — 191, в Оренбургской области — 189, в Кировской области — 187, в Пензенской области — 168, в Удмуртии — 139, в Башкирии — 106, в Мордовии — 79, в Чувашии — 70, в Татарии — 58, в Марий Эл — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 45 284 случая, в Ульяновской области — 22 694, в Саратовской области — 22 276, в Оренбургской области — 19 238, в Самарской области — 17 647, в Пензенской области — 16 775, в Пермском крае — 15 158, в Кировской области — 13 507, в Башкирии — 11 653, в Чувашии — 10 464, в Удмуртии — 10 073, в Мордовии — 8904, в Татарии — 8874, в Марий Эл — 6527.

Полностью выздоровели 181 936 жителей округа, за последние сутки выписаны 1153 человека. Накануне были выписаны 1056 жителей ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3314 человек, за минувшие сутки скончались 24 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 35 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 43 824 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в России подтверждено 1 796 132 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 21 798 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 335 141 житель России, за сутки выписаны 10 722 человека. 30 793 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 256 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 430 198 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 10 820 человек.