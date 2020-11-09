Скопье, , 11:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 8 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2667 образцов было выявлено 978 носителей коронавируса. За сутки скончались 26 пациентов в COVID-19, что стало новым печальным рекордом, причем трое пациентов скончались дома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Однако инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 39 760 случаев заражения. 1136 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 15 589 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находятся около 900 пациентов. 23 035 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

Читайте также:Катастрофа в Македонии — в сутки выявили 870 носителей коронавируса

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 1128 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Македонии за сутки выявлено 515 носителей коронавируса