Москва, , 11:30 — REGNUM Проведение голосования по почте в США открывает большие возможности для фальсификаций и мошенничества. Об этом 9 ноября заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

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"Этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций, включая неоднократное голосование, пропажу «неугодных» бюллетеней, засилье мёртвых душ, отсутствие системного контроля за всем процессом голосования по почте и многие другие», — пояснила она в интервью ТАСС.

Памфилова отметила, что поэтому она настояла на отказе от голосования по почте в России, хотя российское законодательство его предусматривает.

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«И оказалась права — то, что сейчас происходит в США, лучшая тому иллюстрация», — сказала глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Госдума РФ приняла, а Совфед одобрил закон о голосовании дистанционно, в том числе по почте. Согласно новым нормам, «при проведении выборов в органы госвласти и местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.

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Напомним, в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что почтовое голосование надо отменять, а вместо него провести нормальные выборы. Такое заявление он сделал после того, как стало известно о том, что почти 100 тысяч избирателей в Бруклине получили бланки с неправильными именами. Глава Белого дома назвал произошедшее «большим мошенничеством».