Москва, , 11:44 — REGNUM Акции протеста могут выступить катализатором ксенофобских настроений в обществе. Об этом 9 ноября рассказал член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Протесты сами по себе вовсе не тождественны ксенофобии. Однако всегда велик шанс их катализации и распространения с помощью различных популистских лозунгов — противопоставление «нашего края» «засилью москвичей», актуализация идеи «хватит кормить» ту или иную территорию», — сказал Брод.

Это обстоятельство требует повышения качества и перевода на новый уровень как действий властей, так и общественных инициатив. По мнению правозащитника, чрезвычайно важно в сложившихся социально-экономических условиях удержать не только экономическую стабильность, стабильность социальной инфраструктуры, но и прочность федеративных отношений, межнациональный и межконфессиональный мир.