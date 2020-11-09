Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратовской области продолжается рост числа погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, 9 ноября, побороть заболевание не смогли уже 173 жителя региона. Об этом сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Очередной жертвой коронавируса стала 50-летняя женщина. Пациентку с признаками пневмонии госпитализировали в специализированный стационар, а затем перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Скончалась женщина от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. В госпитале она провела пять суток, из низ двое — на ИВЛ. Кроме этого, погибшая имела несколько сопутствующих заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области по состоянию на 9 ноября заражены коронавирусной инфекцией 22 276 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 204 жителей региона. Минувшим днем заболели 200 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 15 182 человека, за сутки — 37 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области провели более 662 тыс. исследований на коронавирус