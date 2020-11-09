Магадан, Магаданская область, , 11:28 — REGNUM В аптеки Магаданской области уже на текущей недели ожидаются первые поставки лекарства от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном минздраве.

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Речь идёт о «Фавипиравире», он внесён в перечень жизненно важных. На него установлена регулируемая цена — 5,5 тысяч рублей с учётом НДС без учета региональных наценок.

На Колыме отмечается дефицит противовирусных препаратов — люди продолжают их скупать, боясь дефицита, тем самым его и создавая.

Правительство России выделило из резервного фонда для закупки таблеток, суспензий и капель пять млн рублей на амбулаторные нужды Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Министерство здравоохранения РФ разрешило применять препарат «Фавипиравир» для амбулаторного лечения COVID-19. До этого лекарство применялось только под наблюдением медиков.